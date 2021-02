Véél lof voor Bruggeling: "Een sterke beer zonder uitknop" en "Zou zo meekunnen met Borussia Dortmund"

Club Brugge is prima bezig aan het seizoen en ook in Europa. Een van de topspelers is alvast héél goed bezig en dat zien ook de analisten.

De man die al het langste constant op niveau is? Misschien komen we dan eigenlijk wel uit bij Clinton Mata, de rechtsachter van blauw-zwart. Droomtransfer? "Hij heeft een hele weg afgelegd, maar hij is al 28 ondertussen", beseft Franky Van der Elst in Het Laatste Nieuws. "Een echte droomtransfer wordt zo misschien moeilijk. Wat niet wegneemt dat hij een fantastische verdediger is. Een sterke beer zonder uitknop, hij zou bij Dortmund en heel wat Europese topploegen meekunnen."





