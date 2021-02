Liverpool weet niet wanneer Jordan Henderson terug zal zijn na geslaagde operatie

Jordan Henderson is geopereerd aan de liesblessure die hij afgelopen weekend opliep in de match tegen Everton.

Liverpool bevestigt via zijn mediakanalen dat Jordan Henderson geopereerd is aan de blessure die hij afgelopen weekend in de derby tegen Everton opliep. Na een half uur moest hij de strijd staken.

Er werd een operatie aan de adductoren uitgevoerd en die is succesvol verlopen. Hij start onmiddellijk met een revalidatieprogramma. Een specifiek moment voor zijn terugkeer wordt niet vooropgesteld.

De medische staff van de club zal de progressie van zijn revalidatie nauwgezet opvolgen. Pas wanneer hij helemaal terug ok is zal hij opnieuw trainen. Terugkeren voor de interlandbreak van volgende maand is sowieso uitgesloten.