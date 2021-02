KAS Eupen vangt mooie som voor Menno Koch, maar ziet een deel hiervan doorstromen naar de jeugd van PSV

De transfer van Menno Koch heeft de kassa in Eupen laten rinkelen. KAS Eupen ziet zijn speler vertrekken naar CSKA Sofia, maar ontvangt wel een half miljoen euro voor de verdediger.

Een contract voor twee seizoenen heeft Menno Koch ondertekend in Sofia. SCKA Sofia betaalde zo'n 500.000 euro aan Eupen. De Lange Nederlander verlaat Eupen na twee seizoenen. De 26-jarige verdediger heeft zijn ex-club een mooi bedrag opgeleverd.

Klein deel naar PSV

Toch zal Eupen het transferbedrag niet volledig kunnen innen. Een deel van het bedrag dient worden overgemaakt naar PSV. het zou gaan om een 20.000 euro aan opleidingsvergoedingen.

Koch was een vaste waarde in het team bij Eupen. Het wordt nu afwachten of deze uitgaande transfer Eupen niet zuur zal opbreken in de degradatiestrijd.