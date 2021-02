Kévin Vandendriessche wou zelf niet weg in Oostende: "Ik had meer erkenning verwacht"

Kévin Vandendriessche moest voor volgend seizoen noodgedwongen op zoek naar een nieuwe club. Het werd uiteindelijk KV Kortrijk.

Geen plaats meer volgend seizoen voor Kévin Vandendriessche bij de kustploeg. “Als je zes jaar voor een club speelt, wil je liever gewoon blijven. Maar dat ging dus niet”, zegt Vandendriessche aan Het Nieuwsblad.

Er was een voorstel, maar daar kon Vandendriessche niet mee leven. “De club deed me een voorstel dat ik gewoon niet kon aanvaarden. Het was een beetje lachwekkend. Een contract voor één jaar, aan voorwaarden die een pak lager liggen dan nu. Eigenlijk schreeuwde dat voorstel gewoon: het is tijd om te vertrekken.”

Want hij had toch wel wat meer verwacht. “Pas op: het bestuur is altijd eerlijk met mij geweest. Er is nooit iets beloofd dat ik niet zou krijgen, en eerlijkheid duurt het langst. Maar ik had meer erkenning verwacht na wat ik allemaal heb gedaan voor KV Oostende. Zo'n voorstel, ik begreep het echt niet. De ontgoocheling was groot.”