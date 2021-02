Manchester City breidt zijn voorsprong verder uit en lijkt al zeker te zijn van het kampioenschap in de Premier League

Manchester City heeft in eigen huis geen steek laten vallen. Het team van Kevin De Bruyne won met 2-1.

Met Kevin De Bruyne in de basis maakte Manchester City zich op voor het duel tegen West Ham. Het team van Guardiola heeft in 2021 nog niet verloren en kon voor de 20ste wedstrijd op rij winnen. Het moest daarvoor wel de maat nemen van West Ham, de nummer vier in de stand.

Op het half uur was daar Kevin De Bruyne. De Rode Duivel toonde zijn klasse met een geweldige assist. Op een presenteerblaadje kon De Bruyne Ruben Dias bedienen. 1-0 voor Manchester City.

Net voor de rust was daar Michael Antonio die zijn team op gelijke hoogte kon brengen. De goal kwam niet helemaal uit de lucht vallen aangezien Antonio ook al eens op de paal schoot.

Rusten bij 1-1

Pep Guardiola kon zijn team bij de rust wat bijstellen. Toch was het wachten tot John Stones de thuisploeg kon bevrijden. Op aangeven van Mahrez kon Stones voor de 2-1 zorgen.

Helemaal aan het einde werd het nog bibberen voor City. West Ham-speler Soucek kwam aan de tweede paal net te kort om voor de gelijkmaker te zorgen.

Manchester City wint dus dankzij goals van Dias en Stones. We onthouden ook zeker de geweldige assist van Kevin De Bruyne.