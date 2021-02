Verlaat Sergio Ramos zijn Real Madrid voor Manchester United?

Als we de transfergeruchten mogen geloven, zien we Sergio Ramos na dit seizoen spelen voor Manchester United. Volgens Engelse media ziet de Engelse club een transfer van Ramos als prioriteit.

Sergio Ramos heeft zijn contract nog altijd niet verlengd bij Real Madrid. De Koninklijke wil niet voldoen aan het salaris en biedt Ramos niet de gewenste contractjaren. Manchester United volgt de situatie op en zou de bijna 35-jarige verdediger graag met een vrije transfer aantrekken.

Clubicoon

Sergio Ramos maakte op 19-jarige leeftijd de overstap van Sevilla. De verdediger speelt ondertussen al 16 jaar in het tenue van Real Madrid. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo was Sergio Ramos de grote man bij Real.

Ondanks dat Ramos een centrale verdediger is, was hij goed voor 65 goals bij Real. In totaal kwam Ramos al aan 519 wedstrijden.