🎥 Tielemans zet Leicester op voorsprong tegen Arsenal

Leicester speelt vanmiddag in eigen huis tegen Arsenal. Rodgers koos bij de aftrap voor onze landgenoten Tielemans en Castagne. Tielemans bevestigt zijn geweldige vorm met een vroeg doelpunt.

Youri Tielemans zette zijn team op voorsprong tegen het Arsenal van Arteta. Het is inmiddels al zijn zesde doelpunt van het seizoen. Zo doet onze landgenoot de pijnlijke uitschakeling in de Europe League tegen Slavia Praag even vergeten.

Volle focus op de tweede plek

Het Leicester van Rodgers strijdt vol mee voor de tweede plaats in de Premier League. Als ze vandaag winnen komen ze drie punten voor op Manchester United. Om 17u30 spelen zij wel nog hun wedstrijd van de 26ste speeldag op het veld van Chelsea. Chelsea is onder zijn nieuwe trainer, Thomas Tuchel, wel aan een sterke periode bezig. Zijn team kan het Manchester United heel lastig maken. Zo kan Leicester vandaag een gouden zaakje doen.