Teleurstelling bij KVM na gemiste kansen: "Denk dat we 3 van de 5 matchen moeten winnen om in play-off 2 te geraken"

KV Mechelen weet zowaar weer wat verliezen is. Het deed dat bij een rechtstreeks concurrent en dat doet wel zeer. Zeker omdat er wel mogelijkheden waren om meer te puren uit de uitwedstrijd bij Oostende. Vanlerberghe en Thoelen reageren.

"We wisten dat Oostende een sterke ploeg is met een bijzondere speelstijl. We hadden voldoende mogelijkheden om hen pijn te doen, maar lieten de kansen liggen", kwam Yannick Thoelen al snel tot de essentie. "Op het einde spelen wij alles of niks en doen zij de wedstrijd dood. Een nederlaag was lang geleden, het pikt dus wel."

We doen een slechte zaak

"Deze wedstrijd hadden we echt niet moeten verliezen", was het ook voor Jordi Vanlerberghe enorm balen. "Met de kansen die we in de tweede helft hadden, moesten we op en over KVO zijn gegaan. We doen een slechte zaak in het klassement, al blijft het allemaal wel kort opeen staan."

Vanlerberghe blikt op basis van de huidige rangschikking de rug vooruit en waagt zich aan een voorspelling. Daarbij denkt hij eerder aan kwalificatie voor play-off 2 dan voor play-off 1. "Ik denk dat we nog drie matchen van de vijf moeten winnen om in play-off 2 te geraken."