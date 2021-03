Barcelona komt met een officiële reactie na de politie-inval en arrestaties van kopstukken

Hommeles bij FC Barcelona. Sportief loopt het dit seizoen niet van een leien dakje bij de Catalanen. Nu krijgt het ook extra sportief klappen met de arrestaties van enkele kopstukken.

Onder meer Josep Maria Bartomeu, de ex-voorzitter van FC Barcelona, en CEO Oscár Grau zijn opgepakt naar aanleiding van het schandaal rond 'Barçagate'. Het betreft aantijgingen omtrent corruptie nadat de ex-voorzitter zich schuldig zou hebben gemaakt aan een lastercampagne op sociale media.

De Blaugrana reageren sereen in een communiqué op hun digitaal huis. "We hebben volledige medewerking verleend aan de juridische autoriteiten om de feiten in deze zaak naar boven te krijgen."

"FC Barcelona betuigt zijn grootste respect voor de lopende gerechtelijke procedures en voor het vermoeden van onschuld van de betrokkenen die betrokken zijn in deze zaak", klinkt het.