Rondje op de Europese velden: Everton doet uitstekende zaak, Real Madrid en Courtois mogen titel vergeten na nieuw puntenverlies

OH Leuven hield vanavond de drie punten thuis tegen Antwerp FC. Maar ook in Engeland en Spanje stond er vanavond een maandagavondwedstrijd op het programma.

Everton FC 1 - 0 Southampton FC

Everton FC deed vanavond een uitstekende zaak in de strijd om de Europese plaatsen. Michael Keane bezorgde de thuisploeg de volle buit. The Toffees komen in het klassement naast Liverpool FC op een zesde plaats te staan, maar hebben een wedstrijd extra op het programma staan.

Real Madrid 1 - 1 Real Sociedad

Thibaut Courtois en Real Madrid - Eden Hazard is nog niet wedstrijdfit - hebben alweer duur puntenverlies geleden. Meer zelfs: de titel lijkt definitief voorbij voor De Koninklijke. Real Sociedad liet in de absolute slotfase dan weer de overwinning schieten. Voor de volledigheid: Adnan Januzaj bleef negentig minuten op de bank.