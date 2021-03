Officieel: Sandy Walsh verlengt contract bij KV Mechelen tot 2025

Sandy Walsh tekende in oktober pas bij KV Mechelen, maar op enkele maanden tijd ontwikkelde hij zich tot een belangrijke pion in het elftal. Daarom zette hij dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract dat loopt tot 2025.

De rechtervleugelverdediger speelt een sterk seizoen bij KV Mechelen en heeft ook een groot aandeel in het sportieve succes van de club. Hij kwam al negentien keer in actie voor KVM, en was daarin ook goed voor drie doelpunten en drie assists. Hij kroonde zich daarmee zelfs (tijdelijk) tot meest beslissende rechtsback uit de Jupiler Pro league.

Sandy Walsh draagt zowel offensief als defensief zijn steentje bij. Hij kwam pas in oktober transfervrij over nadat zijn contract bij Zulte Waregem ten einde liep: “Ik ben hier direct goed ontvangen in een geweldige groep. Toen het voorstel kwam om voor een langere periode te blijven, is er geen moment twijfel geweest. Nu kunnen tekenen tot 2025 voelt fantastisch. Ik wil een echte Kakker worden”, klonk het via de officiële kanalen.