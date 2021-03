SC Lokeren-Temse haalt offensieve versterking binnen

SC Lokeren-Temse heeft zich zopas verzekerd van de diensten van Simon Vermeiren. De aanvaller komt over van Lierse Kempenzonen.

De 30-jarige Simon Vermeiren kreeg zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen maar maakte zijn debuut in het eerste elftal bij toenmalig tweedeklasser OH Leuven in het seizoen 2009-2010. Na een zware blessure (dubbele open beenbreuk) viel hij daar uit de kern en trok hij in 2012 naar KSK Heist, dat toen eveneens uitkwam in tweede klasse.

Nadien was hij achtereenvolgens aan de slag bij KFC Oosterzonen, Beerschot-Wilrijk en Lommel SK die op dat moment in de hoogste amateurklasse aan de slag waren. Bij elk van deze ploegen bewees hij telkens een neus voor doelpunten te hebben. Bij Beerschot-Wilrijk bijvoorbeeld was hij beslissend tijdens de eindronde die de Kielse Ratten opnieuw naar het profvoetbal bracht. Hij was toen topscorer in die eindronde.

In 2018 ging hij naar Lierse Kempenzonen, ook eerste nationale. Hij was er de vaste centrumspits tot de start van dit seizoen. Toen Lierse Kempenzonen eerder onverwacht de sprong naar 1B maakte, kwam hij maar weinig meer aan spelen toe doordat de club een aantal spelers aantrok met ervaring in 1B.

Met zijn komst naar Lokeren-Temse wil hij weer meer speelminuten verzamelen. Het feit dat hij meteen meeschrijft aan een ambitieus project, haalde hem gemakkelijk over de streep. “Ik wist al een tijdje van de interesse van Lokeren-Temse, maar er waren ook nog andere clubs geïnteresseerd”, zegt Simon Vermeiren. “Maar toen had ik een gesprek met de sportief verantwoordelijke, Steven De Proost, en meteen wist ik het: dit wordt mijn volgende club. Ik voel hier de ambitie, ik zie hier ook de infrastructuur. Beiden horen bij een club die hoger speelt dan tweede nationale."

"Ik speelde destijds kampioen met OHL, Oosterzonen, Beerschot, Lommel en Lierse. Dat smeekt gewoon om nog een volgende keer kampioen spelen. Gemakkelijk zal dat niet zijn, vanzelfsprekend niet, maar ik wil er vol voor gaan. Er is concurrentie, ook voor mijn positie. Dat houdt iedereen scherp, dat laat geen ruimte voor rustig achterover leunen. Ik ken ook de faam van de supporters hier. Ik hoop dat we samen hier nog mooie tijden kunnen beleven.”