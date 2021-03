Vertrekt Adnan Januzaj bij Real Sociedad? Contractonderhandelingen slepen aan

Adnan Januzaj vertoeft ondertussen al enkele jaren bij Real Sociedad, maar daar zou de komende maanden weleens verandering in kunnen komen. De club wil al een poos het contract van de aanvaller verlengen, maar Januzaj gaat nog niet meteen in op het aanbod.

De 26-jarige landgenoot schommelt bij zijn Spaanse werkgever tussen bank en basis en lijkt weinig te kunnen imponeren. Adnan Januzaj kwam dit seizoen al 15 keer in actie voor Real Sociedad, daarin trof hij tweemaal raak en deelde hij evenveel assists uit.

Het bestuur is best tevreden en wil het contract, dat loopt tot de zomer van 2022, van het voormalig wonderkind van Manchester United openbreken. De club uit San Sebastian probeert nochtans een extra financiële bijdrage te leveren, maar de onderhandelingen lopen volgens AS moeizaam.

Adnan Januzaj twijfelt aan zijn rol in het elftal en zijn manager vraagt nu ook de nodige bedenktijd om ook de andere opties die op tafel liggen te bekijken. Toch blijft de club optimistisch over de situatie en zijn ze er van overtuigd dat Janzuaj ook volgend seizoen in hun shirt pronkt.