🎥 De gemoederen liepen woensdag hoog op bij Manchester United: "Zie verdomme dat je onside staat!"

De lege stadions in het voetbal blijven voor opvallende taferelen zorgen. Zo pikten de microfoons woensdagavond een stevige woordenwisseling tussen Manchester United-spelers Marcus Rashford en Harry Maguire op.

Woensdagavond speelde Manchester United 0-0 gelijk tegen Crystal Palace. Het is al voor de derde wedstrijd op rij dat The Red Devils hun partij met een brilscore afsluiten. Ondanks dat ze al tien wedstrijden ongeslagen zijn over alle competities laat het niveau te wensen over en dat werkt zichbaar frustratie op binnen de spelersgroep.

Hevige discussie

Zo kregen bijvoorbeeld Marcus Rashford en Harry Maguire het woensdagavond met elkaar aan de stok en het ging er stevig aan toe wanneer Maguire zijn ongenoegen uitte tegenover zijn spits wanneer die offside stond bij een veelbelovende aanval.

Rashford: “Wat wil je dat ik daar in godsnaam mee aanvang?”

Maguire: “Zie verdomme dat je onside staat!”

Rashford: “F**k off, knobhead (een ‘dom persoon’, red.)”

Maguire: “F**k off!”

Rashford: “Shut the f**k up”

Barcelona

Het is niet het eerste opstootje tussen ploegmaten dat wordt opgepikt door de microfoons tijdens een wedstrijd. Eerder ging ook een ruzie tussen Barcelona-sterren Gerard Piqué en Antoine Griezmann reeds viraal.