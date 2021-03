Waar ligt de toekomst van Paul Onuachu? "Normaal zou de volgende stap Premier League of Bundesliga moeten worden"

Paul Onuachu beleeft een uitstekend seizoen bij KRC Genk en liet ondertussen al 24 keer in 28 wedstrijden de netten trillen. Daarmee telt de topschutter een ruime voorsprong van maar liefst vijf doelpunten op eerste achtervolger Thomas Henry. Dat is ook het buitenland niet ontgaan.

Zo werd Celtic Glasgow de voorbije maanden wel eens gelinkt aan de Nigeriaan. The Hoops zullen dit seizoen geen tiende titel op rij mogen vieren na een uitstekend seizoen van de Rangers. De club kan extra aanvallend geweld dus goed gebruiken, maar volgens Erik Sviatchenko zal dat niet de boomlange aanvaller worden.

De ex-speler van Celtic kent Paul Onuachu nog van zijn periode bij FC Midtjylland. Hij denkt niet dat de stap naar Schotland momenteel de juiste zet is: “Ik denk niet dat Celtic nu een correcte beslissing is. Normaal zal zijn volgende stap de Premier League of de Bundesliga moeten worden”, verklaarde de Deense verdediger aan CeltsAreHere.com.

De Limburgers betaalden in de zomer van 2019 nog een fikse som van 6 miljoen euro voor de 26-jarige aanvaller. In de Luminus Arena heeft hij nog een contract tot 2024.