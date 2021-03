Blijft KVO-sterkhouder langer aan de kust? "Ik sta open voor alles wat op mijn pad komt"

KV Oostende is dé revelatie en staat garant voor spektakel met dank aan enkele offensieve spelers als Fashion Sakala en Makthar Gueye. Al hebben de kustboys ook in het defensieve compartiment enkele goudhaantjes lopen.

Arthur Theate en Jelle Bataille zijn misschien wel de opvallendste namen, maar ook Jack Hendry speelt op een heel hoog niveau dit seizoen. De 25-jarige Schot wordt gehuurd van Celtic mét aankoopoptie. Maar het is maar de vraag of hij ook volgend seizoen nog aan de kust speelt.

"Ik sta open voor alles wat op mijn pad komt," zegt Hendry aan BBC. "Ongeacht mijn keuze is het wel van vitaal belang dat ik volgend seizoen wekelijks blijf spelen om mijn ontwikkeling verder te zetten. Als Celtic me zou willen houden, is dat een beslissing die zij moeten nemen."