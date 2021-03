Colombiaan ontpopt zich als dé revelatie bij KRC Genk: "Maanden van de waarheid komen eraan"

Er stond zondag geen maat op Daniel Munoz. De Colombiaanse rechtsachter speelde -net als donderdag tegen KV Mechelen- op een erg hoog niveau. Zowel in balverlies als balbezit speelde Daniel Munoz een feilloze partij.

Daniel was zondag onvermoeibaar op zijn rechterflank. Op fysiek vlak overvleugelde hij dan ook zijn rechtstreekse tegenstander. "Ik verzorg me enorm goed. Ik slaap goed, let op mijn voeding en doe veel spierversterkende oefening. Zo recupereer ik snel en ben ik telkens klaar voor de volgende wedstrijd. Ja, ik ben best tevreden over mijn huidig niveau. Maar ik wil meer! Ik wil nog meer betekenen voor het elftal", aldus de ambitieuze Munoz.

De 24-jarige Colombiaan kwam in alle dertig competitiematchen in actie, waarvan 27 keer als basisspeler. Hij is dus als geen ander geplaatst om aan te geven wat er de voorbije weken veranderd is bij KRC Genk. "Er is een nieuwe wind gaan waaien, de winnaarsmentaliteit is terug. Die is er gekomen door met zijn allen hard te werken op training. We beseffen dat de maanden van de waarheid eraan komen.

Opvallend: op de rechterflank loopt het samenspel tussen Munoz en Ito alsmaar beter. Niet evident als je weet dat de Colombiaan en de Japanner amper met elkaar kunnen communiceren. "Er bestaat een soort chemie tussen ons", geeft Munoz toe. "We kunnen dan wel amper met elkaar praten, we hebben allebei die wil om mekaar te begrijpen."