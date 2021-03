Nieuwe voorzitter van FC Barcelona heeft een duidelijke boodschap voor Lionel Messi: "Wij zijn één grote familie"

De Spanjaard werd met 54% van de stemmen verkozen tot voorzitter van Barcelona en zal heel wat werk moeten opknappen. Zo loopt het zowel op sportief als financieel vlak niet al te best voor de club: “De fantastische Barcelona-familie zal alle problemen overwinnen en terug hun doelen bereiken. We zullen afstand nemen van de moeilijkheden om de uitdagingen aan te gaan”, klonk hij alvast strijdvaardig.

Uiteraard liet Laporta zich ook even uit over de toekomst van Lionel Messi. De Argentijn heeft ondertussen meermaals aangegeven te willen vertrekken uit Catalonië en leek ook echt bezig aan zijn laatste maanden in Camp Nou. Of bedenkt hij zich toch na de mooie woorden van zijn nieuwe voorzitter? “Vandaag was het ook twintig jaar geleden dat een ene Leo Messi debuteerde in de jeugd van Blaugrana. Vandaag kwam de beste voetballer ter wereld samen met zijn zoon stemmen. Dat betekent dat hij van Barcelona houdt. Wij zijn één grote familie en ik moedig hem aan om hier te blijven.”

Joan Laporta has been elected as the new president of 🔴🔵 @FCBarcelona and he delivered a rousing speech which he hoped would convince 🇦🇷🐐 Leo Messi to continue plying his trade at the Camp Nou! 🙂 pic.twitter.com/JKwWeW00c9