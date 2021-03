Marek Hamsik keert terug naar Europa en kiest voor héél verrassende club

Marek Hamsik komt terug in Europa voetballen. De aanvaller gaat zijn doelpunten scoren voor IFK Göteborg.

UPDATE: ondertussen is het officieel!

En dat is een vreemde wending. Marek Hamsik heeft de Slovaakse nationaliteit en speelde nooit eerder in Zweden. De uitleg is echter even simpel: bij IFK Göteborg is de aanvaller zeker van een basisplaats. Dat weet Expressen. Op die manier kan hij zich klaarstomen voor het EK.

De voormalige speler van SSC Napoli is een vrije speler sinds hij zijn contract bij het Chinese Dalian Yigang heeft laten ontbinden. Voor de volledigheid: de 33-jarige Slovaak zal een contract tot het einde van het seizoen tekenen. Hij wordt eerstdaags voorgesteld.