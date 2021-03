Theatraal kunststukje van Alexandre Lacazette zorgt voor ... een nieuwe regel

Dit weekend ging Alexandre Lacazette viraal na een ferm toneelstukje. De aanvaller van Arsenal ging na een tackle gretig liggen en kermde het theatraal uit van de pijn om zo de beslissing van de scheidsrechter te beïnvloeden, en dat blijft niet zonder gevolgen.

Één van de weinige voordelen van lege stadions: je hoort vrijwel elk geluidje, dus ook de kreten van voetballers. Alexandre Lacazette ging na een tik van Burnley-verdediger Erik Pieters, die ook geel ontving, gretig neer en voerde achteraf ook een theatraal stukje komedie op.

In de studio van Match of the Day zagen ze de humor er wel van in, maar dat is allesbehalve het geval bij IFAB. Nadat het filmpje wereldwijd viraal was gegaan, heeft de instantie die de spelregels bepaalt meteen ingegrepen.

Scheidsrechters mogen voortaan ingrijpen als zij het gevoel hebben dat een speler schreeuwt om hun beslissing te beïnvloeden.