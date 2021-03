Komt selectie voor Rode Duivels opnieuw dichterbij? 'Gewilde speler legt selectie naast zich neer'

Het zou wel eens een spannende selectie van Roberto Martinez kunnen worden. Mogelijk duikt er namelijk een nieuwe naam op.

Roberto Martinez heeft namelijk al even een missie. De bondscoach van de Rode Duivels wil de Belgische defensie verjongen en kijkt in zijn zoektocht ook over de landsgrenzen.

In die optiek is er ook Pascal Struijk, een verdediger van Leeds United die mogelijk in de plannen kan passen van Martinez.

Struijk

De 21-jarige Nederlander heeft volgens De Telegraaf een selectie voor Jong Oranje naast zich neergelegd. Daarmee is zijn keuze duidelijk nog niet gemaakt.

Mogen de Rode Duivels alsnog dromen van Struijk? Martinez gaf al aan de youngster tijd te willen geven en hem in maart nog niet voor de leeuwen te gooien. Mogelijk is er wel nog overleg bezig.