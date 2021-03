Karel Geraerts over zijn ploegmaat die nu Ronaldo uit de Champions League kan wippen: "Hij toonde toen al dat hij een groep kon smeden"

Sergio Conceicao speelde van 2004 tot en met 2007 met Karel Geraerts bij Standard. Vanavond kan de Portugees met Porto Juventus uitschakelen in de Champions League.

Karel Geraerts vindt het niet vreemd dat Conceicao zover geraakt is. “Qua persoonlijkheid was hij de strafste ploegmaat die ik ooit tegenkwam”, vertelt de 39-jarige Karel Geraerts aan Het Nieuwsblad. “Als aanvoerder toonde hij toen al dat hij een groep kon smeden. Hij hield de boel bij elkaar, stond erop dat we minstens om de drie weken met z'n allen iets gingen eten en ondanks zijn goeie band met Luciano D'Onofrio ging hij soms openlijk tegen hem in om ons te beschermen. Hij regelde alles. Richtte de spelersraad op, duidde Siramana Dembélé aan als degene die moest rondgaan voor de boetes. Die is niet voor niks zijn assistent geworden, ook bij Porto.”

De vroegere Gouden Schoen is er ondertussen 46 en vanavond kan hij Ronaldo uit de Champions League wippen. “Dus als je mij vraagt of ik in hem een topcoach zag: ja. En dat ís hij nu ook. Hij is tactisch erg sterk. Kiest voor de aanval, maar verliest de organisatie nooit uit het oog. Twee jaar geleden ben ik trouwens met Proximus bij hem op bezoek mogen gaan. Na ons interview, dat anderhalf uur duurde, hebben we nog uren over voetbal gepraat. Ook over zijn ambities. Een mooie club in de Bundesliga, daarvan droomt hij stiekem. En hij heeft de bagage om daar te geraken.”