Trainerscarrousel in de Bundesliga op til? Gladbach aast op trainer van Koen Casteels

Er lijkt een heuse trainerscarrousel op til in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach moet sinds kort op zoek naar een nieuwe trainer en lijkt die bij Wolfsburg gevonden te hebben.

Enkele weken geleden is de trainerspositie bij Gladbach vrijgekomen nadat bekend raakte dat Marco Rose aan het eind van het seizoen de overstap naar Borussia Dortmund zal maken.

Volgens BILD tonen die Fohlen nu interesse in Oliver Glasner, momenteel aan het roer bij het Wolfsburg van aanvoerder Koen Casteels. Het Duitse dagblad is er zelfs van overtuigd dat er ook al eerste gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de drie partijen.

De 46-jarige Oostenrijker is aan zijn tweede seizoen bezig bij Wolfsburg. De Wolven doen het goed in de Bundesliga en pronken in de stand op een derde plaats. Vooral het defensieve blok maakte de voorbije weken indruk. Ze hielden maar liefst zeven competitiewedstrijden op rij de nul, maar daar kwam afgelopen weekend op bezoek bij Hoffenheim verandering in (2-1).