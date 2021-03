De heropleving van Gareth Bale: Wordt hij eindelijk weer de oude?

We hebben er een tijdje op moeten wachten maar Gareth Bale lijkt zijn beste vorm te hebben teruggevonden. De Welshman wordt steeds beslissender voor Tottenham en dat ziet ook trainer José Mourinho. Wat brengt de toekomst voor de ondertussen al 31-jarige Bale?

Gareth Bale komt eindelijk weer boven water en toont weer flitsen van zijn klasse. Met zes doelpunten in zes wedstrijden over alle competities doet hij geleidelijk aan alle kritiek verdwijnen.

De Welshman kruipt uit een diep dal na zijn periode bij, tevens nog steeds zijn moederclub, Real Madrid. Hij vertrok in september 2013 naar De Koninklijke na een topseizoen bij Tottenham. In het seizoen 2012/13 was Bale goed voor maar liefst 26 doelpunten en 15 assists in 44 wedstrijden over alle competities. Ronduit verbluffende statistieken.

Real Madrid

Real Madrid legde toen ook prompt om en bij de 100 miljoen euro op tafel voor wat toen de duurste transfer in de geschiedenis van het voetbal was, maar de twee bleken geen match made in heaven.

Ondanks dat Bale er, op het seizoen 2019/20 na, ieder jaar best acceptabele statistieken kon voorleggen werd hij nooit volledig in de armen gesloten bij de club en de supporters.

Prijzen

De periode van Bale bij Real valt te omschrijven als een succesvol, maar ongelukkig huwelijk want de hij won met De Koninklijke wel alles wat er te winnen viel.

In 251 wedstrijden voor Real scoorde Bale in totaal 105 doelpunten en pakte hij maar liefst twaalf prijzen waaronder vier keer de Champions League en twee keer La Liga.

Ondanks die inderukwekkende erelijst lag hij niet in de bovenste schuif bij de fans en bij huidige coach Zinédine Zidane. Bale reageerde daar na verloop van tijd op door te gaan golfen tijdens wedstrijden van de club etc. Kortom, de relatie was verzuurd.

Zelfs twee doelpunten, waaronder een spectaculaire omhaal, in de Champions League-finale in 2018 konden daar geen verandering in brengen.

(lees verder onder de video)

Tottenham

In september vorig jaar besluit Real Madrid dan om Bale uit te lenen aan zijn oude club Tottenham voor een seizoen. Onder José Mourinho duurt het even om weer op gang te komen voor de Welshman maar de laatste weken doet hij het voortreffelijk en dat ziet ook zijn coach die zegt dat Bale een psychologische barrière heeft doorbroken. Hij zit op dit moment over alle competities aan 10 doelpunten en 3 assists in 22 wedstrijden bij Tottenham.

Toekomst

Nu de Welshman terug naar zijn niveuau van weleer lijkt toe te groeien is dat goed nieuws voor de Spurs die momenteel op een zevende plek staan in de stand op drie punten van een Europa League-ticket en al op vijf punten van een Champions League-ticket.

Tottenham speelt binnenkort nog wel de finale van de EFL Cup tegen Manchester City en moet morgenavond ook nog aan de bak in de achtste finales van de Europa League tegen Dinamo Zagreb. Nog wedstrijden genoeg dus voor Bale om in te schitteren.

Normaal gezien keert de Welshman op het einde van het seizoen wel gewoon terug naar Real Madrid tenzij Tottenham alsnog beslist om de aankoopoptie te lichten.