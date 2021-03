De jongste Rode Duivel ooit is niet Romelu Lukaku of Paul Van Himst

Niet Romelu Lukaku of Paul Van Himst, maar Fernand Nisot is de jongste Rode Duivel ooit. Nisot was 16 jaar en 19 dagen oud toen hij voor het eerst in de basis stond. Met 16 jaar en 333 dagen is hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit van de Rode Duivels.

Op 11 april 1895 werd Fernand Nisot geboren in Brussel. Hij werd te vroeg geboren en er werd gevreesd voor zijn leven. Toch stond Nisot 16 jaar en 19 dagen later op het veld bij de Rode Duivels. In april 1911 stond hij op het veld in een vrienschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds de jongste speler van de Belgen ooit.

In zijn tweede interland kon hij meteen scoren. Dat was in een gewonnen partij tegen Nederland. Hij scoorde dus als enige 16-jarige speler ooit voor de Rode Duivels. Nisot, die bij het Brusselse Léopold Club speelde, zijn leven veranderde drastisch toen Wereldoorlog 1 uitbrak. Hij studeerde voor ingenieur aan de militaire school, maar werd naar het front gestuurd. Hij overleefde uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog en ging dan terug voetballen.

Olympische Spelen

In 1920 werden de Olympische Spelen georganiseerd in Antwerpen. Nisot speelde nog steeds voor Léopold Club, nu in tweede klasse, maar werd wel geselecteerd. Enkel in de kwartfinale mocht Nisot spelen. Union-speler Robert Coppée scoorde een hattrick in die wedstrijd. In de halve finale tegen Nederland en de finale tegen Tsjechoslowakije was Nisot er niet meer bij. De Belgen winnen de finale wel, dus kreeg de Brusselaar een Olympische gouden medaille.

In totaal speelde Nisot veertien wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg. Daarin scoorde hij tien keer. Zes van die tien doelpunten maakte hij tegen Nederland. In 1973 overleed Nisot aan een hartaanval op 78-jarige leeftijd.