🎥 Hilarische beelden op training bij KV Oostende: trainer daagt speler uit, maar verliest trapwedstrijdje

Ondanks de nederlaag in de Ghelamco Arena beleeft KV Oostende een prachtige campagne in de Jupiler Pro League. Het is momenteel nog steeds op weg richting play-off 1 en dat had niemand aan het begin van het seizoen durven voorspellen.

Maandag ging de kustploeg met 1-0 onderuit tegen KAA Gent. Hierdoor deed het een slechte zaak in de strijd om play-off 1, het kon eerste achtervolger Anderlecht namelijk op drie punten zetten. Desondanks zijn ze fier aan het zeetje. Vorig seizoen werd een degradatie maar nipt vermeden. De club onderging onder impuls van de nieuwe Amerikaanse investeerders een complete metamorfose. De club zette in op data-analyse en jong, onbekend talent. Alexander Blessin wist hier wel raad mee en is grotendeels verantwoordelijk voor het sprookje. De sfeer zit dan ook goed op training. De Duitse trainer beschikt over een uitstekende band met zijn spelers, maar daar kwam woensdag bijna verandering in. Hij verloor namelijk een wedstrijdje tegen Maxime D'Arpino. Hij moest als straf nog eens zijn snelle benen bovenhalen: “Ik denk dat Maxime de betere traptechniek heeft, al waren mijn schoten gewoonweg slecht”, lachte hij voor de camera’s van de club. Wanneer trainer @AlBl73 een trapwedstrijdje verliest van @MaximeDarpino, dan moet hij ... #Run 🏃💚❤️💛 pic.twitter.com/8PoTvFsCIH — KV Oostende (@kvoostende) March 10, 2021