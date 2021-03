OFFICIEEL: Belhanda ontslagen door Galatasaray na... kritiek op het veld

Chaos bij Galatasaray. Het bestuur heeft een speler ontslagen wegens.... kritiek op het veld. De club is overtuigd dat de speler in kwestie het imago van de club en de bestuursleden heeft beschadigd.

Younes Belhanda kwam in de zomer van 2017 over van Nice, maar wordt nu om opvallende redenen ontslagen door Galatasaray. De uitspraken van de Marokkaanse middenvelder zijn bij de Turkse topclub in het verkeerde keelgat geschoten.

Afgelopen weekend bleef het elftal in eigen huis steken op een 2-2 gelijkspel tegen Sivassspor. De speler reageerde achteraf furieus: “Natuurlijk heeft de staat van het veld invloed op ons spel. Het bestuur moet een oplossing vinden. Zelfs het veld van ons trainingskamp ligt er beter bij. In plaats van geobsedeerd te zijn door Twitter en Instagram, zouden jullie zich beter bezighouden met de staat van het veld.”

Het bestuur heeft daarom besloten om zijn contract onmiddellijk te beëindigen. Zij beweren namelijk dat Belhanda: "Het imago van de club en ook de reputatie van de bestuursleden heeft beschadigd en beledigd".

Zo komt er dus een einde aan zijn tumultueuze passage bij Galatasaray. Hij kwam meermaals in opspraak en lag verschillende keren in conflict met de supporters. Zo werd hij vorig jaar in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid nog onder een striemend fluitconcert naar de kant gehaald, waarbij hij reageerde met enkele ongepaste gebaren en scheldwoorden.