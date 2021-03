Alexis Saelemaekers heeft nieuwe bijnaam bij AC Milan beet: "Forrest Gump? Het klopt dat ik altijd moet lopen"

Alexis Saelemaekers verliet het Lotto Park voor een droomavontuur in San Siero. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot een basispion en draagt hij regelmatig ook zijn steentje bij. Dankzij zijn werkkracht en loopvermogen heeft hij ook een hilarische bijnaam bij AC Milan beet.

De 21-jarige flankaanvaller is dit seizoen goed bezig met het opkrikken van zijn statistieken. Zo trof hij in 27 wedstrijden driemaal raak en zette hij afgelopen weekend op het veld van Hellas Verona (0-2) voor een vijfde keer een ploegmaat op weg naar een doelpunt.

Toch is het vooral zijn werkkracht waarmee hij zich in de harten van de Milanese supporters speelt. Zo loopt Saelemaekers elke wedstrijd gemiddeld 11 à 12 kilometer. Het leverde hem bij de Rossoneri zelfs een nieuwe bijnaam op. Salamandra, Italiaans voor salamander omdat ze zijn naam niet konden uitspreken, werd wegens zijn indrukwekkend loopvermogen ingeruild voor Forrest Gump.

“Ik vond salamandra nochtans niet slecht, maar de vergelijking met Forrest Gump is ook leuk. Het klopt dat ik altijd moet lopen. Maar om mijn plaats te hebben in een elftal vol kampioenen moet ik me opofferen voor de ploeg”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.