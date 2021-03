Koeman hoopvol om Messi over de streep te trekken na prestatie tegen PSG: "Hij ziet dat ook wel"

Barcelona heeft de 1-4-thuisnederlaag tegen PSG woensdagavond niet kunnen rechtzetten. Maar... Barça speelde wel een heel goeie wedstrijd en daar hoopt Ronald Koeman toch positieve zaken te kunnen uithalen. Lionel Messi overtuigen bijvoorbeeld.

“We hebben mogelijkheden gehad om PSG in moeilijkheden te brengen. We hebben een geweldige eerste helft gespeeld", zei trainer Ronald Koeman achteraf. "Daarin we superieur. Onze instelling was geweldig en we verdienden méér. Met een ruststand van 1-2 zou alles anders zijn geweest.”

Een remontada na de barslechte thuismatch zat er dus niet meer in. “Dat resultaat was overdreven. Als je de wedstrijd van vandaag met die wedstrijd vergelijkt, zie je dat we vandaag veel meer kansen dan PSG in die wedstrijd hebben gecreëerd. Maar zij scoorden toen vier keer en wij nu één keer. We hebben alles eraan gedaan en het geluk zat ons ook niet mee. We hebben onze kansen niet benut.”

De prestatie van gisterenavond wil Koeman wel aangrijpen om Messi over de streep te trekken om zijn contract te verlengen. “Ik denk dat Messi ook wel ziet dat het elftal beter gaat spelen, erop vooruitgaat. En met de veranderingen die we hebben doorgevoerd, met jongeren met kwaliteit en toekomst, denk ik niet dat zijn beslissing gaat afhangen van de kwaliteit van de spelersgroep. Hij ziet die veranderingen ook wel."