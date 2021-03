Na de 1-4 in Camp Nou toch een eervolle exit: "Barcelona heeft gestreden als een kampioen"

Geen Lionel Messi in de kwartfinales van de Champions League, want FC Barcelona ligt eruit. Na de heenmatch was het al een zo goed als vaststaand feit dat de blaugrana tegen PSG tekort zou komen. Al speelden Messi & co wel een prima terugmatch.

Barcelona voetbalde in Parijs een pak kansen bij mekaar. Messi had van op de stip de kans om te scoren, Dembele had meerdere keren de weg naar doel moeten vinden. Het had zowaar nog gekund, die tweede remontada.

De Spaanse pers was ondanks de uitschakeling dus toch nog positief over het geleverde spel. "Barcelona liet een heel ander gezicht zien dan in Camp Nou en verdiende veel meer dan die 1-1. Barça ging tenonder met de trots van een kampioen", stelde Mundo Deportivo.

Met opgeheven hoofd

"Barcelona verlaat Europa met opgeheven hoofd", vinden ze ook bij Marca. Al is er bij deze krant ook wel enig realiteitsbesef. "Ondanks de goede indruk die Barça maakte in het Parc des Princes mogen bepaalde fouten niet worden genegeerd. Een totaalstand van 5-2 komt niet uit de lucht gevallen."

AS en El Pais halen ook de reactie van Barcelona aan op die teleurstellende 1-4. "Barcelona overtrof PSG in alles behalve het scoren", verwoordde AS het verloop van de terugmatch. "Barcelona heeft gestreden als een kampioen", meent El Pais.