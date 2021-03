Zaakwaarnemer legt uit waarom Struijk selectie voor Oranje heeft afgewezen en... praat over Rode Duivels: "Dat is de bedoeling van Pascal"

Pascal Struijk heeft een selectie voor Jong Oranje naast zich neergelegd. En een eventuele selectie voor de Rode Duivels komt nu wel héél dichtbij. Ook zijn zaakwaarnemer ontkent die geruchten allerminst.

Roberto Martinez heeft Pascal Struijk niet opgeroepen voor de interlands in maart. De bondscoach zei het niet met zoveel woorden, maar de 21-jarige verdediger van Leeds United wou het risico niet nemen om voor Oranje opgeroepen te worden.

En dat is niét het geval. Meer zelfs: er kwam een oproepingsbrief van Jong Oranje in de bus, maar daar heeft Struijk geen oren naar. “Pascal heeft zijn keuze nog niet gemaakt”, gaat Tim Vrouwe dieper in op de kwestie in De Telegraaf.

Pascal Struijk voelt zich gevleid met de selectie voor Jong Oranje, maar als hij voor hen speelt kan hij in de toekomst niet meer uitkomen voor België

“Die keuze is om diverse redenen niet eenvoudig”, legt de zaakwaarnemer uit. “Struijk voelt zich gevleid met de selectie voor Jong Oranje, maar als hij voor hen speelt kan hij in de toekomst niet meer uitkomen voor België."

Eerstdaags verwacht Struijk zijn Belgisch paspoort. “Het is bedoeling van Pascal om voor de nationale ploegen van één van beide grootmachten te voetballen. De komende weken zal hij de sportieve voorstellen van beide voetbalbonden bekijken.”