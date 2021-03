KV Oostende richting PO1: "De druk ligt helemaal niet bij ons"

Met een vierde plek en nog vier matchen voor de boeg staat KV Oostende goed om PO1 te halen. Op papier is het programma meer dan haalbaar.

Moeskroen, Waasland-Beveren, Beerschot en Cercle Brugge. Dat zijn de overgebleven tegenstanders van KV Oostende. “We weten dat we thuis beresterk zijn, maar uit wat meer problemen hebben”, zegt Blessin aan Het Nieuwsblad. “En toch kunnen we onze speelstijl ook perfect op verplaatsing hanteren. Dat hebben we getoond in Leuven en op Genk.”

Tegen Gent lukte dat net niet. “Ik kan niet kwaad zijn op mijn jongens. We moeten nu vooral leren uit die match: in mijn ogen is er niets gebeurd. Dat heb ik ook tegen mijn jongens gezegd. We staan toch nog steeds vierde? De druk ligt niet bij ons. We hebben nog vier wedstrijden waarin we gewoon moeten genieten van onze positie. Het enige wat mankeerde, waren doelpunten.”

Want ook wat geluk is soms nodig om te slagen. “Tegen Mechelen thuis kwamen we ook goed weg en hadden we meeval, een week later is het omgekeerd. Dat gebeurt. We moeten zelf voor dat geluk zorgen in onze volgende matchen. We concentreren ons nu enkel op de volgende wedstrijd. Eerst goed recupereren en dan weer volle bak.”