Ilkay Gündogan voor tweede keer speler van de maand in de Premier League: een overzicht

Ilkay Gündogan werd net als in januari ook in februari tot speler van de maand gekroond in de Premier League. De 30-jarige Duitse middenvelder speelt al sinds 2016 bij Manchester City en ontpopte dit seizoen pas echt tot een onvervangbare factor. Wie is Ilkay Gündogan?

Ilkay Gündogan is aan een outstanding seizoen bezig bij Manchester City. Met twaalf doelpunten in 23 wedstrijden staat de Duitser knap in de top 10 van het topschuttersklassement. Nu werd hij voor de tweede keer op rij gekroond tot speler van de maand in de Premier League, en dat is zeer terecht. "Ik ben erg trots om deze prijs opnieuw te winnen, maar ik ben het meest trots dat ik deel uitmaak van dit geweldige team", verklaarde hij op de website van Manchester City. Gündogan kreeg dit seizoen een belangrijkere rol in het systeem van Guardiola en zo kon hij zich helemaal ontplooien.

Februari

De maand februari begon goed voor Gündogan. Met zijn eerste assist droeg hij zijn steentje bij in een 0-2 overwinning van City op het veld van Burnley. Vier dagen later speelden ze op Liverpool, een echte topaffiche dus. Met twee doelpunten was de Duitse middenvelder zeer belangrijk in die wedstrijd. Hij miste in de eerste helft wel een strafschop toen de stand nog gelijk was, maar dat maakte hij later wel weer goed. Manchester City won uiteindelijk met 1-4 op Anfield.

De wedstrijd daarop ging Gündogan verder op datzelfde elan. Tegen Tottenham was hij bij elk doelpunt betrokken. City won 3-0 van de ploeg van Mourinho, Gündogan scoorde opnieuw twee keer. Hij speelde echt een dijk van een wedstrijd, en zijn tweede doelpunt ging de wereld rond. Eerst nam hij een verre uittrap van City-doelman Ederson knap aan. Daarna kapte hij Tottenham-verdediger Davinson Sánchez heel eenvoudig uit en ten slotte duwde hij de bal voorbij Lloris in doel.

Gevormd in de Bundesliga

De inmiddels 30-jarige middenvelder zette zijn eerste stapjes als voetballer bij SV Gelsenkirchen-Hessler 06. In het seizoen 1998/99 speelde hij een jaar voor het grote Schalke 04, waarna hij terugkeerde naar Gelsenkirchen-Hessler. Na een jaartje bij SSV Buer kwam Gündogan terecht bij VfL Bochum. In december 2008 mocht hij twee keer spelen bij het tweede elftal, maar voor de rest speelde hij bij de U19. In 2009 verliet Bochum hij op 19-jarige leeftijd. Hij tekende een profcontract bij FC Nürnberg.

In het seizoen 2010/11 werd Gündogan een vaste waarde bij Nürnberg. In 25 wedstrijden in de Bundesliga wist hij vijf keer te scoren en ook drie assists af te leveren. In de zomer plukte Dortmund hem er weg voor 5,5 miljoen euro. In totaal speelde hij 157 wedstrijden bij Dortmund waarin hij slechts 15 keer de weg naar doel vond. Bij City zit hij in 196 wedstrijden al aan 36 stuks.