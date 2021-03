Kompany blij met de goede prestaties van de stadsrivaal: "Zie Union graag promoveren om weer een echte derby te starten"

Het is toch ergens wel opvallend dat er met zoveel respect wordt gepraat over een stadsrivaal maar Vincent Kompany deed het toch. Hij is naar eigen zeggen blij met de goede prestaties van Union en hij ziet ze graag promoveren naar 1A.

Om een voorbeeld te geven, bij Antwerp en Beerschot zien we het toch nog niet snel gebeuren dat beide clubs gelukkig zijn met de sportieve successen van de ander maar dat is in Brussel dus blijkbaar niet het geval.

"Union was een reus die lang in de lagere klasse zat, maar het was altijd leuk om als neutrale fan naar de wedstrijden hier te komen kijken. Ik had ook vrienden die hier speelden", vertelt Kompany aan Sporza.

Brusselse derby

Maar niet enkel Union kan op het respect van de Anderlecht-trainer rekenen, ook hun tegenstander van vanavond, RWDM, wenst hij het beste toe. "Ik zie Union graag promoveren om opnieuw een echte Brusselse derby op te starten. Ik hoop hetzelfde voor RWDM. Dan zal de rivaliteit natuurlijk opnieuw stijgen", aldus Kompany.

Union kan zaterdag in de Zwanze derby tegen RWDM de titel pakken in 1B. Na een afwezigheid van 48 jaar kan de club terugkeren naar de hoogste klasse in het Belgisch voetbal.