Adriano Correia Claro, van Camp Nou naar de Kehrweg: "Het was een privilige"

Het moet één van de opvallendste transfers uit het Belgisch voetbal zijn, de transfer van Adriano Correia Claro naar Eupen. De gewezen FC Barcelona-speler draait nu gewoon vrolijk mee aan de Kehrweg maar beseft nu pas hoe geprivilegieerd hij was doorheen zijn carrière.

Het is en blijft opvallend om een tweevoudig Champions League-winnaar te zien voetballen bij Eupen, maar Adriano heeft het naar zijn zin aan de Kehrweg zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. Vooral de rust die hij krijgt omdat de Panda's niet heel veel media-aandacht krijgen vindt hij aangenaam. Voor één keer staat hij eens niet in de schijnwerpers.

Guardiola

Waar hij absoluut wel in de belangstelling stond was tijdens zijn periode bij voetbalgrootmacht FC Barcelona waarbij Adriano tussen 2010 en 2016 voetbalde. De periode waarin Barça piekte. Bij zijn aankomst in Camp Nou was ook niemand minder dan Pep Guardiola zijn eerste coach. Eentje die hij nooit zal vergeten.

"Hij ziet dingen die andere trainers niet zien. Ik vond het speciaal om met zo iemand samen te werken", vertelt de Brazilaan over Guardiola. "Pep heeft me beter gemaakt. Ook op persoonlijk vlak. Hij haalde het beste uit iedereen – basisspeler of bankzitter. Bovendien staat hij dicht bij de spelers. Pep is héél menselijk en betrokken. Sportief én privé. Ik herinner me dat hij sommige jongens een vrije dag gaf als ze het even moeilijk hadden. Dat typeert hem. Hij interesseert zich voor de mens achter de voetballer. Echt een kwaliteit.”

Kleedkamer

Tijdens zijn periode bij de Catalanen maakte hij onder andere ook deel uit van misschien één van de beste kleedkamers ooit. Voor Adriano waren de trainingen dikwijls moeilijker dan de wedstrijden.

“Amai, daar moet je niet aan twijfelen, hoor. Verdedig maar eens tegen Neymar, Messi, Pedro, Xavi en Iniesta – zij zijn zó intelligent. Ik heb afgezien. Gelukkig word je er als verdediger defensief sterker van. Want anders... (blaast)”

Ondanks dat hij veel keuze heeft is hij duidelijk over wie de beste voetballer is waar hij ooit mee samenspeelde: "Dan moet ik toch Leo (Messi, red.) zeggen. Hij kan gewoon wat anderen niet kunnen."

Voor Adriano was voetballen met al die supersterren op dat moment in zijn carrière business as usual. "Weet je dat ik nu pas besef waar en met wie ik gevoetbald heb? Op het moment zelf denk je daar niet bij na. Het is de normaalste zaak van de wereld – routine, zeg maar. Nu pas realiseer ik dat het een privilege was. Ik maakte deel uit van misschien wel het beste Barcelona aller tijden. Met niets dan grote voetballers in dezelfde kleedkamer.”

België

Toch kan de Braziliaan ook wennen aan zijn leventje hier in België. "Het leven bevalt me hier. Het is rustig, ik kan tijd doorbrengen met mijn familie. De persaandacht is ook een pak minder dan bij Sevilla, Barcelona of Besiktas. Zij moéten altijd meespelen voor de prijzen. Bij Genk, Brugge of Standard zal dat niet anders zijn, zeker? (lacht breeduit) Ik vind het niet slecht dat de druk hier wat minder groot is. Alleen vind ik het jammer dat we door het virus niet meer kunnen zien van de stad én van jullie land", aldus Adriano.