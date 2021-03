Gheysens verwijst alle geruchten over zijn sportief directeur naar de prullenmand: "Het is de logica zelve"

Royal Antwerp FC is na Club Brugge 'the best of the rest'. Het plukt de vruchten van het goede werk van de afgelopen jaren. The Great Old ontpopte zich zo in geen tijd tot een stabiele Belgische topclub.

De architect van het succes is ongetwijfeld Luciano D'Onofrio. Voorzitter Paul Gheysens bevestigt dat de sportief directeur ook volgend seizoen nog de lijnen zal uittekenen bij stamnummer één, ondanks alle geruchten over een terugkeer naar Standard.

"We hebben een mondeling akkoord voor één seizoen. Ik sta er niet eens bij stil”, vertelt de sterke man van Antwerp in Het Laatste Nieuws. "Het is de logica zelve. Er is zelfs nooit een gesprek geweest of over gediscussieerd. Volgens mij is dit gewoon een automatische verlenging.”

“Er is een match, we delen dezelfde filosofie. Ik ben niet iemand die elke minuut emotioneel gaat zijn en empathisch doet, dat weet je ondertussen wel. Maar wij werken goed samen, we zijn een bedrijf en zolang dat alles draait zoals het zou moeten, is er geen reden om iets te veranderen, denk ik”