📷 Opvallend: ploeggenoot van Benteke en Batshuayi weigert te knielen voor de aftrap

Geen verrassing, de 28-jarige aanvaller liet al meermaals uitschijnen dat de symbolische waarde van de actie verdwenen was. Daarom besloot hij deze keer niet te knielen maar om gewoonweg recht te blijven staan.

“Voor mij lijkt het dat het knielen gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd is geworden. Het maakt niet uit of we knielen of staan, sommigen onder ons blijven beledigingen ontvangen. Ik respecteer mijn ploegmaats en spelers bij andere clubs die het wel blijven doen”, vertelde de Ivoriaanse international op sociale media.

Uiteindelijk won Crystal Palace ook de wedstrijd met het kleinste verschil na een penaltydoelpunt van Luka Milivojevic. Christian Benteke stond negentig minuten tussen de lijnen. Michy Batshuayi daarentegen kwam niet in actie en moest (opnieuw) lijdzaam toekijken vanop de bank.

