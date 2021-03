Willem II en Mike Trésor leken op weg naar degradatie maar zit concurrentie opnieuw op de hielen

Het zag er in de Eredivisie lang allesbehalve goed uit voor Willem II en landgenoot Mike Trésor. Ze stonden in de onderste regionen, maar naderen na een ruime overwinning tegen Heerenveen tot op nauwelijks één punt van een veilige plek in het klassement.

Willem II kende maar weinig genade met hun Friese tegenstander. Na dertig minuten schilderde landgenoot Mike Trésor de bal op het hoofd van Sebastian Holmen, die de score met een rake kopbal openbrak. Na rust scoorde de Tilburgse club twee treffers kort na elkaar. Op het uur stond de ruime 3-0 voorsprong op het bord. De bezoekers troffen nog raak, maar een tegenreactie in het slot bleef uit. Willem II staat in de stand op een zestiende plaats en moet (virtueel) aantreden in barragewedstrijden tegen ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie, maar het zit VVV-Venlo op de hielen. Enkele weken geleden leek het nog over en out, maar de komende weken kunnen ze alsnog komaf maken met het degradatiespook.