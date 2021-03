🎥 Tottenham verliest ondanks wereldgoal van Lamela die rood pakt, maar wel felicitaties van Romelu Lukaku krijgt

Tottenham kwam in de derby tegen Arsenal op voorsprong dankzij een heerlijke rabona van de Argentijn Erik Lamela. Het verloor evenwel van The Gunners met 2-1.

De wedstrijd was goed een half uur bezig toen de Argentijn Erik Lamela een heerlijke rabona uit zijn hoed toverde.

Nog voor de rust zette Arsenal de bordjes weer in evenwicht. In de tweede helft moest Tottenham het onderspit delven. Een kwartier voor tijd moest Lamela van het veld met een rode kaart. In zeven minuten tijd kreeg hij twee keer geel.

De gelijkmaker van Tottenham, toen al met zijn tienen, werd door buitenspel afgekeurd. De wereldgoal van Lamela ging al snel rond op sociale media. Ook Romelu Lukaku wist het doelpunt meer dan te smaken.