Felice Mazzu komt terug naar 1A: "Revanche? Nee, alleen misschien op mezelf"

Niets dan blije gezichten in het Dudenpark zaterdagavond laat. Wat er al enkele maanden zat aan te komen, werd een zekerheid: Union keert terug naar 1A én Felice Mazzu keert terug naar 1A, na een mislukte passage bij KRC Genk.

"Het gevoel van fierheid overheerst", zei Mazzu vlak na het laatste fluitsignaal. "We hebben het vaak over tactiek en techniek, maar de mentaliteit die mijn jongens getoond hebben de afgelopen maanden, is fantastisch. Mijn spelers hebben geschiedenis geschreven, dit vergeten ze nooit."

Zo keert Union langs de grote poort terug naar 1A, net als Felice Mazzu. "Ik was al 6,5 jaar coach in 1A. Ik beleefde er enkele grote momenten. Dat wil ik ook met Union ervaren!"

Hoe dan ook is Union bezig aan een waanzinnig seizoen. Zo maken Mazzu en co volgend seizoen hun opwachting bij de grote jongens. "Revanche? Nee, zeker niet, alleen op mezelf misschien. Kijk, in het leven maak je nu eenmaal mooie en minder mooie momenten mee. Laat ons zeggen dat dit een héél mooi moment is", besluit Felice Mazzu.