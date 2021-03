Advocaat schiet niet veel op met gelijkspel: "We houden het niet de hele wedstrijd vol"

Feyenoord en PSV speelden zondagmiddag in de Nederlandse Eredivisie 1-1 gelijk. Ook al schieten beide ploegen daar niet veel mee op, toch is trainer Dick Advocaat van Feyenoord tevreden.

Advocaat heeft duidelijk genoten van de wedstrijd van zijn ploeg. “Het was een heel boeiende wedstrijd met een terechte uitslag”, zei Advocaat bij ESPN. “In de eerste helft kregen we vijf, misschien wel zes grote kansen. Ook na de 0-1 gaven we weinig weg, maar dat houden we niet de hele wedstrijd vol. Na rust was het vooral tegenhouden en kregen we er geen grip meer op. We probeerden vanuit de counter nog gevaarlijk te worden.”

De trainer van Feyenoord had ook lof voor tegenstander PSV. “Ze hebben individueel fantastische spelers waarvan je weet dat ze iets kunnen creëren. Dan zijn concentratie en kracht heel belangrijk. Bij de tactiek van PSV moeten onze spelers continu overnemen doordat hun backs doorkomen. Op een gegeven moment konden we dat niet meer belopen. In de eerste helft hadden we afstand moeten nemen.”