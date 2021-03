Jonge landgenoot zet Hamburg op weg naar winst in cruciale topper

Verspreid over heel Europa lopen er in verschillende competities heel wat jonge landgenoten rond. Ook in Duitsland kwamen enkele beloftevolle namen al eens piepen.

Zo was Amadou Onana afgelopen weekend opnieuw trefzeker voor Hamburg in de Duitse tweede klasse. De 19-jarige defensieve middenvelder opende op het halfuur de score in de topper tegen leider VfL Bochum. Uiteindelijk werd de wedstrijd ook met 1-2 gewonnen. De Belgische jeugdinternational kwam deze zomer gratis over nadat hij de jeugdacademie van Hoffenheim verliet. Amadou Onana verzamelt er voldoende speelminuten en kwam dit seizoen al negentien keer in actie voor de Duitse traditieclub, daarin scoorde hij tweemaal. Binnenkort Bundesliga? Hij mag zelfs beginnen dromen van meer. Hamburg degradeerde in 2018 na 55 seizoenen naar het tweede niveau. Ondertussen greep het al tweemaal nipt naast een terugkeer naar de Bundesliga. Ook dit jaar draaien ze opnieuw mee bovenin. Momenteel nestelt het zich in de stand op een tweede plaats en telt het twee punten minder dan leider Bochum. 25ème journée de Bundesliga 2🇩🇪

Bochum 0-2 Hambourg



Victoire pour l'entraîneur germano-senegalais 🇩🇪 🇸🇳 DANIEL THIOUNE

et but ⚽ du milieu défensif belge 🇧🇪 AMADOU ONANA (19 ans)

(de père Camerounais🇨🇲 et de mère sénégalaise🇸🇳)@wiwsport @footsenegal_com @AmarNafy @13footballC pic.twitter.com/H7F8dmFQUm — Macky Sarkozy (@Macky_Sarkozy) March 12, 2021