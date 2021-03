Anderlecht dacht aan ervaren pion als doublure voor Wellenreuther: "Het voorstel was niet voldoende"

Bij Anderlecht nam Timon Wellenreuther na de langdurige blessure van hun aanvoerder plaats onder de lat. Paars-wit ging tijdens de wintermercato op zoek naar een waardige doublure. Daarbij werd er ook even gedacht aan Sébastien Bruzzese.

De 32-jarige doelman was namelijk transfervrij nadat zijn contract bij KV Kortrijk in de zomer niet verlengd werd. Hij moest dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ook paars-wit kwam eens polsen: “Ik kreeg verschillende aanbiedingen, maar ik was nergens overtuigd. Onder meer Anderlecht deed me een voorstel, maar ook daar kon ik me niet in vinden. Het was slechts voor één jaar en ook de andere voorwaarden vond ik niet voldoende. Er zat niets anders op dan geduldig te wachten tot er zich een ploeg zou aandienen. Uiteindelijk deed Cercle Brugge me een mooi voorstel en tekende ik voor een anderhalf seizoen”, vertelt hij in een interview aan zijn club.

Anderlecht moest, ondanks de talentvolle Bart Verbruggen, blijven zoeken naar een vervanger voor hun Duitse doelman. Uiteindelijk werd er gekozen voor de komst van Warner Hahn. Sébastien Bruzzese is een ervaren doelman met heel wat clubs op zijn teller. In het verleden was hij onder meer actief bij Club Brugge, KAA Gent, Zulte Waregem, STVV en KV Kortrijk.