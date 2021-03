Bruggeling krijgt loon naar werken met EK-selectie Nederland

Vandaag maakte bondscoach Erwin van de Looi zijn EK-selectie bekend voor Jong Oranje. Club Brugge-speler Noa Lang krijgt een verdiende plaats in de selectie van de Nederlanders.

Noa Lang haalt de selectie voor het EK bij Jong Oranje. De Nederlandse flankaanvaller is bij Club Brugge aan een geweldig seizoen bezig. In 20 wedstrijden in onze competitie wist Lang al twaalf keer te scoren. Verder leverde hij ook nog eens zeven assists af. Ook in de Champions League maakte hij een doelpunt en gaf hij een assist.

Lang heeft bij Club Brugge voor de eerste keer echt zijn kwaliteiten kunnen tonen. De 21-jarige Nederlander komt over van Ajax, waar hij doorgegroeid was uit de jeugd. Bij de Amsterdammers werd Lang vooral als invaller gebruikt. Hij had er 47 wedstrijden nodig om aan twaalf doelpunten te geraken, iets wat hij bij Club al op twintig wedstrijden deed. Vorig seizoen werd Lang uitgeleend aan Twente, maar dat werd ook nooit een succes.

Afvallers

Bondscoach Erwin van de Looi nam enkele grote namen niet op in zijn selectie voor het EK. Mohammed Ihattaren van PSV, Kaj Sierhuis van Stade Reims en ook Tahith Chong van Club Brugge vallen af. Zij zaten wel in de voorselectie, maar halen de definitieve selectie dus niet. Chong wordt door Club Brugge gehuurd van Manchester United sinds deze winter. Bij de Bruggelingen kreeg hij de kans in zeven wedstrijden. Daarin wist hij één keer te scoren en gaf hij vier assists.

Verder bestaat de selectie van Jong Oranje uit: Noa Lang (Club Brugge),Brian Brobbey (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Dani de Wit (AZ), Myron Boadu (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Maarten Paes (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse) en Ludovit Reis (VFL Osnabrück).