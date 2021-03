Peter Vandenbempt is scherp voor de trainer van Anderlecht: "Kompany is niet onaantastbaar omdat hij Kompany is!""

Anderlecht slaagde er gisteren niet in om zich tegen 10 Genk-spelers te plaatsen voor de bekerfinale. "Intern wordt Kompany in vraag gesteld en bevraagd." volgens Peter Vandenbempt.

"Van buitenaf heb je misschien de indruk dat Vincent Kompany onaantastbaar is en zijn ding doet. Maar intern is dat niet waar. Intern wordt Kompany in vraag gesteld en bevraagd. Er wordt veel met hem gepraat." zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Bij Anderlecht zijn ze heel ontevreden over de resultaten na Nieuwjaar. Het tegendeel zou uiteraard verbazen. Anderlecht heeft in 5 thuiswedstrijden in 2021 een penaltygoal gemaakt, een goal tegen Cercle en gisteren een goal tegen Genk. Anderlecht kan geen thuiswedstrijden meer winnen en kan nauwelijks een goal maken. Enkel Moeskroen heeft minder veldgoals gemaakt dan Anderlecht in de Jupiler Pro League. Anderlecht heeft er 30 gemaakt, Moeskroen 25."

"Cijfermatig is het voor Anderlecht een catastrofe na Nieuwjaar. Het is enkel omdat de andere teams het niet beter doen dat Anderlecht nog in de running is voor Play-off I. "

Kompany is niet onaantastbaar omdat hij Kompany is

"Ik denk dat er bij Anderlecht optimisme was bij de winterstop. Het stond toen vrij goed geklasseerd. Ze hebben toen gedacht: "We zullen nu stappen vooruitzetten, constanter worden, eens 3 à 4 matchen op een rij winnen en ons verankeren in Play-off I." Maar het omgekeerde is waar gebleken. Als Anderlecht ook nog eens in Play-off II tuimelt en 6 of 7e eindigt, dan zal er toch wel een evaluatie volgen. Ik denk niet dat Vincent Kompany onaantastbaar is omdat hij Vincent Kompany is."