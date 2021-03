Wout Faes maakt indruk in Frankrijk en wacht geduldig op telefoontje van Martinez: "Hij kan ons in de toekomst nog veel bijbrengen"

Vorige zomer koos Wout Faes KV voor een nieuw avontuur in Frankrijk. Bij Stade de Reims ontwikkelde hij zich opnieuw tot basispion, maar toch blijft een selectie voor de Rode Duivels nog uit.

De centrale verdediger verzamelde dit seizoen in de Ligue 1 al 26 optredens en wist daarin zelfs een keer te scoren. Vooral de samenwerking met zijn maatje Yunis Abdelhamid zorgt voor de nodige aandacht. De Franse club slikte sinds nieuwjaar nog maar acht tegendoelpunten. De naam van de 22-jarige landgenoot pronkte zelfs al driemaal in het elftal van de week in L’équipe. Een mooie beloning.

Ook trainer David Guion geniet van zijn jonkie: “Wout had geen makkelijke start, maar hij is zeer intelligent. Daarna is hij meer verantwoordelijkheid en leiding gaan nemen. Hij kan ons in de toekomst nog veel bijbrengen”, viel er te lezen in Het Laatste Nieuws.

Toch blijft een selectie voor de Rode Duivels voorlopig nog uit. Faes doorliep nochtans alle jeugdreeksen van het nationale team en was zelfs aanvoerder bij de U21. Hij zal dus nog even geduld moeten uitoefenen. Leeftijdsgenoten Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix en Sebastiaan Bornauw mochten wel al eens proeven.