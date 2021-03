Jordy Croux nog steeds niet begonnen aan Japans verhaal: Competitie al vier speeldagen ver

Jordy Croux tekende een contract voor twee seizoenen in Japan, maar heeft nog steeds geen visum gekregen om erheen te reizen.

Twee maand geleden tekende Jordy Croux een contract voor twee seizoenen bij de Japanse club Avispa Fukuoka.

Croux heeft echter nog steeds geen visum beet. “Het is geen leuke situatie, niet voor de speler en niet voor de club”, vertelt Croux' manager Josy Comhair aan HBVL. “Samen met nog 25 andere buitenlandse spelers die getransfereerd werden naar een Japanse club wachten we ongeduldig op een werkvergunning.”

De competitie wachtte evenwel niet op de komst van de buitenlanders. Ondertussen is al de vierde speeldag afgewerkt. “Alle contracten zijn getekend, alleen zijn we nu nog afhankelijk van wat de Japanse regering beslist inzake het toekennen van visums. In principe zou eind deze maand alles in orde moeten zijn.”

Tot de papierwinkel helemaal in orde is traint Croux mee bij zijn ex-club Roda JC.