Patrick Goots begrijpt het allemaal niet: "Het is ongelofelijk dat men dat doet"

Dat men in de Jupiler Pro League tot 2023 wil spelen met 18 clubs gaat er bij Patrick Goots niet echt in, al is hij er ook geen tegenstander van. Maar van het systeem met play-offs wel.

Vorig seizoen schakelde de Jupiler Pro League over naar 18 clubs. “Het is ongelooflijk dat men, door de corona-omstandigheden, vorige zomer heeft teruggegrepen naar achttien clubs”, zegt Goots aan GVA. Een verlenging van die 18 clubs is volgens Goots dan ook niet nodig. “Jarenlang opperde men dat in een klein landje als België een eerste klasse met zestien clubs het maximum is. Zelfs een hoogste divisie met veertien teams moet kunnen. Inmiddels zijn we terug naar af en wil men de huidige reeksindeling zowaar met een jaar verlengen. Ik ben niet contra 1A met achttien clubs. Tenslotte heb ik in mijn periode nooit anders geweten.” Als er al iets moet veranderen, dan weet Goots wel wat. “Maar schaf alsjeblieft die play-offs af. De nummers negen tot en met zestien zitten binnen vier weken lang met de vingers te draaien. Alles staat natuurlijk in het teken van het televisiecontract, waarin liefst van al zoveel mogelijk topmatchen zitten.” Dit seizoen was een unicum naar spanning, maar volgens Goots blijft dat niet komen. “Men heeft geluk dat we dit jaar een spannende competitie te zien krijgen, met weinig grijze muizen. Maar zoveel spektakel zal dit format niet elk jaar opleveren”, besluit Goots.