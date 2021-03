🎥 Move over Jean-Marie Pfaff: Nederlandse coach geeft hilarisch interview in het Engels

Kent u Hendrik De Jongh? Nee? Niet verwonderlijk, want de oud-speler van Sparta Rotterdam reisde de wereld rond om de mindere goden in het voetbal te coachen. Tegenwoordig is hij trainer van het Zimbabwaanse FC Platinum. Na het winnen van de Challenge Cup gaf hij een interview dat viraal ging.

De video van dat interview is intussen miljoenen keren bekeken en honderdduizenden keren gedeeld. U mag zelf bepalen waarom... Het Engels van de Nederlander is immers doorspekt met Nederlandse uitdrukkingen. "We played very well, very agressief. First half 2-0 was zelfs possible" en "I hear niet wat you say."

"Mijn Engels is ook weer niet zo slecht", aldus De Jongh in een reactie op die video. "Ik moet toegeven: ik ben niet de beste in Engels. Maar het is ook weer niet zo worse, echt niet minder dan bijvoorbeeld Ronald Koeman of Louis van Gaal. Spelers, bestuursleden, journalisten: ze verstaan me allemaal. Voor Afrikaanse begrippen is mijn Engels best goed. Ik houd me niet voor niets al heel lang staande."