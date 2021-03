Hazard topfit op het EK krijgen? "Niet focussen op één spiergroep bij revalidatie, maar op hele keten"

Hoe kan Eden Hazard nog fit aan de voorbereiding van het EK beginnen? Het zorgenkind van Real Madrid heeft de laatste maanden amper een match zonder problemen kunnen spelen en is nu weer out. Hij sukkelt van de ene spierblessure in de andere en dat is geen toeval, meent men in België.

Volgens een lid van de medische staf van een Belgische club is het tijd om de juiste conclusies te trekken. "Alleen het verwijderen van het plaatje in de enkel zal niet volstaan”, zegt de ’high performance coach’ in HLN. “Voor mij ligt de oplossing in de biomechanica, de bewegingsleer van het menselijke lichaam. Het is belangrijk om te begrijpen dat spieren nooit op zichzelf werken. Niet toevallig wordt in het Engels gerefereerd naar ‘muscle chains’, een ketting van spieren."

Dat betekent dat men bij de revalidatie niet enkel mag focussen op de getroffen spier, in dit geval de heupbuiger. "Als één schakel in een trap- of loopbeweging niet naar behoren functioneert, heeft dat gevolgen voor de hele ketting. Vanaf de revalidatie moet ingezet worden op de cognitieve aspecten, de hersenen moeten opnieuw leren om die spieren op de juiste manier en met de juiste timing te gebruiken."